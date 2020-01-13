由當紅流量男神鄧倫及新生代人氣女神楊紫領銜主演的2020開春必追仙俠劇經典大作《香蜜沉沉燼如霜》，14日起將在中天娛樂台上檔，這是演技備受肯定又擁有高顏值的鄧倫與楊紫第三度攜手合作，絕佳默契讓他們的CP感更加強烈，在網路上也掀起熱烈討論。該劇改編自同名小說，講述火神旭鳳與水神錦覓跨越三世輪迴的恩怨痴纏，守望千年的愛情故事。

年僅27歲的鄧倫已演出多部戲劇男主角，人氣炙手可熱，回首剛出道的前兩年，鄧倫從演出幾十場戲的小角色熬到現在男一的位置，靠的全是「想要一個家的感覺」信念！他曾在受訪時表示：「我自己是有切身體會的，因為無論在外邊受多大的打擊，晚上總有一個可以回得去的地方，那個窩是屬於你的，你就會覺得心理上是有支撐的。」

鄧倫不僅擁有陽光的外型、實力派的演技還有一顆溫暖的心，求學階段一直都是「校草」的他曾笑稱，自己其實只是「一棵小草」，與他合作過《一千零一夜》的迪麗熱巴則形容鄧倫就像一朵康乃馨：「很愛笑、很有親和力、很溫暖。」

《香蜜沉沉燼如霜》由鄧倫、楊紫領銜主演。（中天提供）

女主角楊紫是童星出身，近幾年人氣也水漲船高，不但是收視女王，更榮獲許多獎項，在陸媒最新公布的年度女演員和女明星商業價值榜中，楊紫勇奪雙冠成了最大贏家。其實，楊紫剛脫離童星光環重新出道時，有人說她長得不夠漂亮、不適合當演員，而楊紫堅定地說：「我想當演員，不是想要成為明星，而是我喜歡表演。」現在的她用自己的努力和各種演藝排行榜的第一名，狠狠打臉那些曾經不看好她的人。

此外，與她合作過的男星瞬間爆紅者不少，也讓楊紫有了「旺男主體質」的封號，她謙虛表示：「一部戲是所有人努力的成果，不是我一個人的功勞。」

有別於一般古裝劇讓人看了尷尬癌發作的特效，《香蜜沉沉燼如霜》由遊戲公司製作，整部劇共有2萬5000多個特效鏡頭，每一個特效鏡頭都不馬虎，光是最後的天魔大戰就花了2個月才製作完成，費時耗工的過程讓天界、魔界、花界的各個細節都完美呈現。《香蜜沉沉燼如霜》自14日起每週一至週五晚間8點在中天娛樂台播出。

(中時 )