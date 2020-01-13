謝和弦婚變風波延燒至今，正宮Keanna今硬起來，決定提告謝和弦及莉婭「侵害配偶權」，民事求償420萬。Keanna稍早在IG發文證實「今天正式的向法院提出訴狀」：「對於謝和弦與陳莉涵小姐兩人提出共同「侵害配偶權」的訴訟。謝和弦至今仍是本人配偶，卻和陳莉涵小姐以男女朋友身份為交往，多次公開牽手、親吻，甚至同居，造成懷有身孕的本人深受打擊，也因此無法保住肚子中的寶寶，為了捍衛本人配偶之權利，以及身為公眾人物應有的態度，本人經過再三考慮，因此決定訴諸法律，以示公道。」

Keanna今透過律師向法院提出訴狀，並發出聲明，表示謝和弦仍是她的配偶，但卻和莉婭牽手、親吻等公開放閃行為，讓孕中的她精神精神飽受折磨而流產，她要捍衛自己身為配偶的權利，經考慮後決定提告，求一個公道。她在發文文末表示：「由於本人調皮個性使然，在捍衛自己權利與公義同時，我依然幽默又貼心的將求償金額提為420萬。」並標註4月20日是謝和弦最愛的國際大麻日。

(中時 )