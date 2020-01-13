願您們一路好走 黑鷹將士途經國防部蔡英文親致敬 17:532020/01/13 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 移柩車隊自三軍總醫院懷德廳出發後一路到國防部。(翻攝自直播影片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 移柩車隊自三軍總醫院懷德廳出發後一路到國防部，總統蔡英文也率領國防部部長嚴德發等在場致敬，送黑鷹將士們最後一程。(翻攝自直播影片) 黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部今下午5時移柩車隊自三軍總醫院出發，沿途行經國防部等19處地點，途行經國防部，總統蔡英文也率領國防部部長嚴德發在場致敬，送黑鷹將士們最後一程。 移柩車隊自三軍總醫院懷德廳出發後一路到國防部（停留30秒）接受總統的致意後，將陸續經過空軍司令部、海軍司令部、最後抵達空軍松指部。 (中時電子報) #國防部 #黑鷹 #將士 #移柩 #車隊 #蔡英文 #致意 #顏德發 #黑鷹 #沈一鳴 #殉職 #總統 #國防部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓辦籲：中華民國派支持韓國瑜 下架蔡英文 10:152020/01/10 政治 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 韓辦指泛藍分裂綠得利 勿蹈覆轍 04:092020/01/11 焦點新聞 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 蔡英文總統的挑戰》後蔡英文時代 芒果乾無法再啃4年 21:192020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 面對派系權鬥 要當有牙的老虎民進黨定於一尊 蔡將重掌黨機器 01:512020/01/12 政治要聞 蔡英文勝韓國瑜敗 游盈隆列出六大原因 15:502020/01/12 政治 蔡英文走新中間路線？ 04:102020/01/13 論壇廣場 社會熱門新聞 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 社會 狂野人妻玩3P 無辜男被騎又被告 - 社會 直播》黑鷹殉職將士移柩啟靈 高規格路祭撫慰忠靈 - 社會 人妻護理師偷吃 警夫摩鐵捉姦 驚見小王是「學長」 - 社會 36歲當阿公 顏寬恒：腦袋空空 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。