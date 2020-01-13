移柩車隊自三軍總醫院懷德廳出發後一路到國防部，總統蔡英文也率領國防部部長嚴德發等在場致敬，送黑鷹將士們最後一程。(翻攝自直播影片)

黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部今下午5時移柩車隊自三軍總醫院出發，沿途行經國防部等19處地點，途行經國防部，總統蔡英文也率領國防部部長嚴德發在場致敬，送黑鷹將士們最後一程。

移柩車隊自三軍總醫院懷德廳出發後一路到國防部（停留30秒）接受總統的致意後，將陸續經過空軍司令部、海軍司令部、最後抵達空軍松指部。

(中時電子報)