台灣高鐵總旅運突破6億人次邁入倒數計時！高鐵統計，自2007年1月5日通車營運以來，截至12日累計已售出5億9908萬餘張票，預計數日內可突破6億人次大關。高鐵公司表示，近期購票乘客，請務必保留實體票根，或多加留意活動網站的「乘客票號兌獎區」，或許您就是得獎的超級幸運兒。

高鐵公司推出「六億搭乘好事加乘」歡慶活動，第6億名旅客可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘高鐵；至於前、後1名購票旅客，也將贈送「高鐵假期商務車廂自由行雙人遊」，前、後二名購票的旅客，可獲贈「高鐵假期商務車廂豐富行雙人遊」。第6億人次旅客產生後，高鐵公司將於隔日在活動網站「乘客票號兌獎區」公布票號資訊。

高鐵公司表示，第6億人次旅客產生前，民眾至高鐵活動網站猜中第6億人次旅客的進站車站，即有機會抽中標準車廂免費車票。即日起至1月31日，玩闖關小遊戲、或分享活動網站給好友，也有機會獲得免費車票或半價車票，總獎項高達416個，不限抽獎次數，歡迎民眾踴躍參加，與台灣高鐵一同迎接旅運新里程碑。得獎名單也將於2月7日公布於活動網頁，敬請民眾留意公告，主動與高鐵公司聯繫兌獎。

(中時 )