蘇治芬（右二）車隊謝票，強調完成沿海11鄉鎮政見。（蘇治芬提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣第一選區立委當選人蘇治芬，13日前往台西區4鄉鎮謝票，蘇感謝海口鄉親支持再給她4年機會，強調這場選戰贏得不容易，此次選舉中在各鄉鎮有提出政見，將全心投入這些議題，希望給雲林帶來更好的改變。

連任成功的蘇治芬13日從四湖鄉出發謝票，車隊行經麥寮、台西、東勢鄉，一路感謝台西區4鄉鎮民眾對她的支持，尤其四湖鄉她原本以為得票會落後，競選時由她的姐姐顧守，結果連四湖鄉都贏了，再次感謝大家。

蘇治芬強調沿海11鄉鎮她都有做好規畫，包括北港糖廠閒置土地六星計畫、78甲快速道路、164線拓寬、口湖國有地魚塭放領等，未來4年將會全力向中央爭取經費，打造更美好、進步的雲林縣。

台西區4鄉鎮歷次選舉，對手張嘉郡都佔有優勢，此次蘇治芬在麥寮鄉輸了2239票、台西鄉輸992票，但四湖鄉贏了525票、東勢鄉贏30票，成功守住基本盤，加上家鄉北港區3鄉鎮大贏，以及在對手大本營虎尾區4鄉鎮開出紅盤，最後以7943票差距贏得勝選。

(中時 )