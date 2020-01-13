國民黨台南市黨部主委謝龍介1月初在台中一場直播現場節目中，接受台中市謝志忠議員邀賭，雙方稱若誰所屬的政黨在台中市拿下5席立委，另1人就要去跳大甲溪（後改柳川），網友近日要求謝履行，謝龍介13日回應「若有承諾，該還就會還」。

謝龍介1月2日參加台中一場現場直播節目，與謝志忠唇槍舌戰，從反滲透法講到黨內團結問題，互有精采攻防。

兩人最後評論台中立委選情，謝志忠認為民進黨能夠在台中市8席立委中，搶下過半席次（5席），謝龍介反嗆，國民黨最少能贏得6席打底。謝志忠最後邀賭，國民黨與民進黨若各贏4席算平手，若各自所屬政黨誰輸的就跳大甲溪，後又改口跳柳川就好。

謝龍介當場以台語回應對方，任考不倒，若不會扛轎就不敢開轎班，「吃剩飯等你」（台譯，等你來的意思），條件隨你開，我都接受，「收啦」。

11日開票結果，民進黨在台中市拿下5席立委，國民黨拿下2席，台灣基進黨1席，網友立刻截圖畫面，要求謝龍介兌現跳河承諾。

謝龍介13日回應，印象中有這件事，會再回去看網路重播，如果有承諾，就會履行，目前尚未規畫跳柳川的時間點，有決定就會正式對外公布。

謝龍介請網友不用心急，「該還的都會還」但要一件一件來，現階段先完成捐款給弱勢團體的承諾。

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(中時 )