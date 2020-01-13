好收社區水池化身生態農塘，打造北港鎮新景點。（呂耀中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮好收社區巾山池年久失修，雲林縣政府與北港鎮公所爭取經費進行綠美化工程，將既有木涼亭屋頂改造成風箏意象的不規則矩形、擴增生態護岸及生態浮島，重塑農塘生態環境，13日啟用後成為北港地區新景點。

北港鎮好收社區巾山池為早年興建的農村池塘，因年代久遠已不符合目前社區需求，居民紛紛要求改建活化，營建署因此補助經費由「水牛設計部落公司」進行池塘周邊綠美化改善工程。

水牛設計部落公司負責人呂耀中表示，此工程設計主軸包括綠建築與在地永續發展、通用化與友善環境、建築景觀與植栽綠化、人文與藝術表現。首先將重點建物木涼亭的屋頂改造成風箏意象，象徵傳統鄉村中的孩童，自由奔跑於田園中嬉戲的逍遙時光。

另外，建立以人為本的優質生活環境，擴增生態護岸及生態浮島、重塑農塘生態環境，以改善自然生態棲地、多孔隙生態環境，並形塑保有當地環境品質、地區文化特色的景觀。

呂耀中並將既有水泥護欄拆除，以自然質感的欄杆取代，提升農塘視覺景觀，並於適合的地點融入在地產業特色，創造具特色的景觀風貌。

呂耀中指出，此工程將建立農鄉生活美學典型、帶動地方文創產業發展，由藝術介入空間豐富公共空間質感及內涵，並藉由民間藝文活動的導入，融入藝文生活情境，全面提升視覺美感。

(中時 )