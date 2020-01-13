陸美本周將在華府簽定首階段的貿易協議，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）日前受訪也提到，在經過漫長翻譯文本協議過程中，陸方對於協議內容所作的承諾不會改變，並強調協議有可行的執行機制，川普政府可說是大獲全勝。

不過，據《德國之聲》報導，陸美貿易戰讓市場鬆一口氣，但川普政府目前仍對大陸3700億美元進口商品加徵關稅，就算簽定首階段的貿易協議，接下來的第2階段貿易協議是否能解決包括北京當局大量補貼陸企、數位貿易限制以及網路安全等問題，專家對此感到悲觀。

外交關係委員會貿易政策專家Edward Alden認為，陸美雙方針對一些意見分歧仍未解決，就政治上來說，川普表現可說是可圈可點，川普可以吹噓自己對北京當局強硬，且技術性上已經達成貿易協議，這有助於川普競選連任，也可以說是兌現2016年對於支持者的承諾。

陸美貿易戰導致大陸經濟成長放緩，但美國製造業、農業也受到損傷，所以川普在過去時間補貼美國農民約280億美元的援助，而且在首階段的貿易協議當中，美國也要求北京當局每年採購400至500億美元的美國農產品，但Edward Alden認為，就算北京願意行動，也無法彌補對美國農民的傷害。

康乃爾大學貿易政策教授、大陸問題專家Eswar Prasad指出，首階段貿易協議讓人憂喜參半，雖然大陸以及其他美國貿易夥伴都做出讓步，美國經濟卻已經蒙受巨大損失，美國作為可以依賴的貿易夥伴地位早被削弱。

若從川普發動貿易戰的目的之一，也就是減少美國貿易赤字、改善不公平貿易問題，Eswar Prasad表示，美國是否能讓大陸政經體制有重大的結構性變革，讓他非常懷疑，例如美方不太可能迫使北京當局取消對陸企大量補貼，其他專家也認為，美方可以聲稱與北京達成貿易協議，但這絕對稱不上是勝利。

(中時電子報)