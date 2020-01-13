瑞芳警分局指出，目前已偕同交通局合力制訂該地區的交通新制，並為了打早讓到訪旅客可以「安心過馬路」及行走在九份地區的公車上下車站牌點的道路雙側，劃設標線型人行道。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

瑞芳警分局指出，目前已偕同交通局合力制訂該地區的交通新制，並為了打早讓到訪旅客可以「安心過馬路」及行走在九份地區的公車上下車站牌點的道路雙側，劃設標線型人行道。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

瑞芳警分局指出，目前已偕同交通局合力制訂該地區的交通新制，並為了打早讓到訪旅客可以「安心過馬路」及行走在九份地區的公車上下車站牌點的道路雙側，劃設標線型人行道。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

再過幾天農曆春節就要到了，由於今年的春節假期長達7天，許多民眾現在已開始安排走春行程。台灣民眾及外縣市遊客通常會將最喜愛的九份、平溪列為北部地區旅遊的必選之地，而這也是許多外國朋友來台灣必訪的觀光景點之一，不過由於山區的道路較為狹窄，若湧入龐大的人流，將造成人車爭道、或是車輛壅塞回堵的情形，對此，瑞芳警分局特別在年前與交通局多次前往會勘，並針對易壅塞的路段，進行改善措施的研擬。

瑞芳警分局指出，目前已偕同交通局合力制訂該地區的交通新制，並為了打早讓到訪旅客可以「安心過馬路」及行走在九份地區的公車上下車站牌點的道路雙側，劃設標線型人行道，區隔人行及行車空間，以減少人車相互交織干擾，並設立禁止臨時停車與「下修速限到30公里」標誌牌提醒駕駛。瑞芳警分局更指出，於十分地區，則在南山橋路段規畫了大客車行駛的動線及道路緣線切除整平改善，讓遊覽大客車不再煩惱，在山間小路行駛時，更能方便轉彎及遵守已改善過的相關交通標誌。

瑞芳警分局表示，為改善交通秩序問題，警方已集齊相關單位，並依據地區特性、及交通狀況做了全面性的評估，並實地到場會勘，讓到訪旅客及在地居民都能感受改善後優質交通環境，同時也呼籲到訪民眾盡量搭乘大眾運輸工具，除了可以避免尋找停車位之苦，也能夠節能減碳，為環保盡一份心力。

警方也提醒民眾，新制將於14日正式實施管制，警方將嚴格執法取締，並全力整頓平溪及九分等地區的交通秩序。若在道路上違規停車，攔阻到往來人、車通行者，將處以1200元到2400元的罰鍰，汽機車駕駛人跨越標線型人行道或違規停車，可處以600元到1800元的罰鍰。

(中時 )