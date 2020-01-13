近日，蘋果公司向美國專利和商標組織提交了新的專利申請，該專利申請被稱為「觸控筆的基於觸摸的輸入」，並說明了如何在「在用戶的自然抓握位置」將觸摸傳感器放置在觸控筆上，借此，手寫筆上的觸摸傳感器可以讀取某些手勢。

蘋果公司在專利申請中說：「觸摸傳感器可用於檢測用戶的敲擊，雙擊，三次敲擊或其他敲打手勢。例如，當用戶將手指放在抓握區域時，手寫筆可以檢測到在觸摸傳感器中產生的靜電電容。用戶隨後可以舉起手指，而手寫筆可以檢測到在觸摸傳感器中產生的靜電電容或電容的變化...一次或多次點擊可以解釋為在外部設備上執行功能的用戶輸入，例如複製功能，貼上功能，撤消功能和/或重做功能。」

蘋果公司還希望確保該專利涵蓋了它可能包含在觸控筆上的所有可能硬件，，例如「一個或多個處理器，內存，電源」。再比如包括一個或多個通信接口、一個或多個數據連接器、一個或多個電源連接器、一個或多個輸入/輸出設備（例如揚聲器），旋轉輸入設備，麥克風，開/關按鈕，靜音按鈕，生物傳感器，照相機，觸敏觸控板等。」

據科技網站phonearena的報導，未來的Apple Pencil可能會包含指紋掃瞄儀，以驗證Apple Pay，但尚不確定該消息的準確性。多年來，我們已經看到Apple為Apple Pencil的新功能申請了各種專利。例如蘋果公司在2018年提交的一份文件中設想使用超聲波來提高設備的準確性等等。

(中時電子報)