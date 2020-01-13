《神奈川沖浪裡》表現人們在大浪中，載浮載沉，圖中遠方仍可看見高聳的富士山，蔚為經典。（時藝多媒體提供／李欣恬台北傳真）

不用飛到日本，就能把日本國粹浮世繪盡收眼底，「江戶風華：五大浮世繪師展」於1月18日至4月19日在國立中正紀念堂1展廳展出，包括頂尖大師葛飾北齋代表作《富嶽三十六景：神奈川沖浪》，以及喜多川歌麿、東洲齋寫樂、歌川廣重以及歌川國芳等146件名家之作，一次欣賞。

神戶新聞社大谷竜輝表示，浮世繪是具有代表性的日本文化之一，「本次展品皆來自於藏家中右瑛先生的收藏，他收藏的浮世繪作品多達4千到5千件，是日本數一數二的浮世繪藏家，很高興有機會把這百件經典作品帶來台灣，讓民眾一起體會浮世繪之美。」

「浮世繪」是日本江戶時代開始的藝術風格，源自於商業鼎盛的17世紀德川幕府時期，由於經濟繁榮，讓庶民生活文化帶有一種享樂態度，包括歌舞、藝妓、看煙火等日常活動，都展現在浮世繪畫作裡。

昨（13）日開箱記者會，搶先曝光3件舉世聞名作品，包括葛飾北齋富嶽三十六景系列中的《凱風快晴》、《神奈川沖浪裡》，以及歌川廣重名所江戶百景系列中的《大橋驟雨》。

其中《凱風快晴》描繪晚夏到初秋的早晨，從山梨縣遠望在朝陽沐浴下的富士山，被染成紅色的景象，此畫作因此有「赤富士」的稱號。

大谷竜輝表示，「初版《凱風快晴》中的富士山，顏色較淺、較淡，因受到許多人的喜愛，印版師在後續的版本中把山的顏色加重，讓富士山更能貼近染成赤紅的樣貌。」

此外，《神奈川沖浪裡》表現人們在大浪中，載浮載沉，圖中遠方仍可看見高聳的富士山，蔚為經典。《大橋驟雨》，描繪在橋上奔走、趕著要躲雨的人們，以及表現雨絲的方向和力度，讓印象派大師梵谷深受感動，曾經臨摹此作。

(中時 )