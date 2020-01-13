行政院發言人Kolas Yotaka（見圖）會後記者會表示，蘇院長接受慰留，內閣採滾動式修正檢討。(陳怡誠攝)

民進黨2020大獲全勝，行政院長蘇貞昌今天已接受蔡總統慰留，續任閣揆。行政院發言人Kolas Yotaka在臨時院會完成總辭程序後證實，蔡總統今天當面慰留「蘇揆及執政團隊」，外界預料內閣不會有大幅變動。

行政院傍晚舉行臨時院會，會後Kolas表示，基於尊重憲政精神，大選後蘇揆召開臨時院會，依慣例完成內閣團隊總辭。蘇揆說，總統及立委選舉完成，蔡總統獲人民高度肯定順利連任，國會代表新民意已產生，蘇揆基於對國會新屆期、新民意的尊重，在中午接見蔡總統約見時，當場口頭請辭。

她說，口頭請辭主要是考量新任期總統要有新布局，為表達尊重總統人事權。而蔡總統則是懇切真誠的感謝蘇揆帶領的行政團隊為國家服務，做出有感政績，當面慰留蘇揆及執政團隊，蘇揆在院會中也向閣員轉達總統感謝之意。

Kolas也說，蔡總統再三期勉蘇揆，可帶領行政團隊，可以做出更多更好的成績，蘇揆已接受慰留，但依憲政慣例，要完成總辭程序，所有閣員已簽下辭呈，總辭案正由專人送往總統府。

對於外界關注內閣是否會小幅改組，Kolas並未鬆口，政院的目標是如何做到「有政府、會做事、人民有感，，如果這是大目標，所有的人事政策每分每秒都在做滾動式的修正、反省、檢討，人事權是行政院長的職權，要什麼樣的行政團隊由蘇揆決定，但稍早蘇揆期勉所有閣員大家繼續努力。

(中時 )