東河鄉泰源國小以闖關遊戲方式，展現本土教育學習成果。（泰源國小提供／莊哲權台東傳真）

東河鄉泰源國小以闖關遊戲方式，展現本土教育學習成果。（泰源國小提供／莊哲權台東傳真）

阿美族語、閩南語「攏嘛通」！台東縣東河鄉泰源村阿美族人口近7成，漢人約3成，泰源國小今天辦理「本土教育成果展」，以闖關方式秀出學童學習閩南及阿美族語的成果，除了讓兩大族群文化交流，也對泰源幽谷豐富的人文資產有更深一層的認識。

闖關活動今天上午在校園裡的黑松樹下熱鬧登場，阿美族語老師謝振文及閩南語老師楊淑芝設計了5站闖關遊戲，第1站「釣釣樂」，學生要用自己的母語說出磁鐵釣到的河海魚蝦或貝類的名稱。「轉轉樂」則是考驗學生用母語數1到12數字及配合農曆新年說出12生肖的動物名稱。

五年級的偉翔說，他平常選修阿美族語課，但是每關都有阿美語及閩南語內容，闖關時也可以向同學們學到課堂上學不到的閩南語，很有趣，也很有挑戰性。

校長黃國將表示，108學年度起各國中小實施新總綱，課程中特別強調學習內容要與學生的生活情境相結合，以及同儕間的合作學習，而泰源村有近7成是阿美族人，約3成是漢人，因此，學校推廣本土教育，讓學生自由選修閩南語或阿美族語。

他說，這學期的成果展改用闖關遊戲方式，讓不同族群的學生除了可以複習平日所學的本土語言外，也學到其他族群的文化，可促進族群間的認同與融合。

(中時 )