台中市大台中警察之友會第四辦事處大墩警友站，日前捐贈73頂警用、可掀試全罩式安全帽給大墩派出所全體員警，讓員警在騎警用機車時，安全與舒適性都能兼顧。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

年節將至，維護過年期間民眾安危，警察工作也更加忙碌，體恤中市警局第四分局員警維護治安的辛勞，台中市大台中警察之友會第四辦事處大墩警友站長黃申枝、副站長林俊賓，日前捐出73頂警用全罩式安全帽給大墩派出所全體員警，肯定警察的辛苦，藉此機會表達感激。

2020台灣燈會副展區，也於台中市南屯區文心森林公園正式開幕，台中市警局第四分局，也針對文心森林公園治安及交通的維護，安排警力維持秩序，讓民眾看的開心行的安心。

大墩警友站長黃申枝、副站長林俊賓，感受員警值勤的辛勞，特別為大墩派出所，每位員警量身訂製新式、合格的安全帽，讓員警在騎警用機車時，安全與舒適性都能兼顧，而為顧及員警夜間值勤的安全，特選有增加紅色警示燈的安全帽，增加後方人、車的辨識度，員警直呼「揪感心」，紛紛豎起大拇指說「讚」。

大墩派出所長葉信良表示，「警愛民、民助警」，很欣慰同仁在治安維護上的努力獲警友們的肯定，也由衷感謝警友們無私付出，地方居民能夠對警察加以肯定，令派出所同仁備感窩心，民眾的肯定，就是對警察最大的支持。

(中時 )