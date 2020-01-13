又到了新春送禮時節，相信大家都開始煩惱返鄉、拜年禮該怎麼選才好，在新的一年昂舒巴黎又與7-ELEVEN聯手，即日起推出鼠年限定訂製款「蜂蜜蛋糕」禮盒！結合2020春夏大勢色彩，推出繽紛多彩又時尚的五色小方塊，外觀萌又吸睛。

這款蜂蜜蛋糕特別以古法低溫慢火悶燒，炙入龍眼花蜜，讓口感保留濕潤度，一入口就能感受到細緻綿密、乾濕適中的口感，上下表皮更是完美凝縮了蜂蜜蛋糕的蜜炙精華，在開封時就能感受到它的香氣四溢。

（圖／品牌提供）

其採用蜂蜜蛋糕少見的方塊包裝形式，獨立封存每份蛋糕的新鮮美味，不用再擔心以往整條開封得儘速完食的壓力，一次兩片份量吃起來剛剛好，是少負擔的甜蜜！不僅一人一盒便於分享，也適合攜帶外出成為走春、出遊時的點心，成為一日時尚配件。

（圖／品牌提供）

最後想吃的朋友請筆記！此款蜂蜜蛋糕一樣由轉角小七24小時隨時待命接單，並延續「72小時烘焙訂製搶鮮到貨」的概念，在下訂後才會開始製作，因此不限時間、地點都能吃到現作美味，甜點控必須吃起來～

（圖／品牌提供）

▍文末贈獎 ▍

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✔活動時間 ｜ 即日起-1/20

(中時電子報)