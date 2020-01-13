中美貿易預計於本周三簽署，第二階段談判將視本次協議執行狀況而定。法人觀察外資資金流向，台股受到獲利了結賣壓影響，上周小幅流出2.7億美元；南韓因記憶體晶片價格回升與市場需求帶動，股市出現反彈，獲得資金淨流入8.5億美元。

在營收部份，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，半導體產業景氣復甦，加上5G題材持續發酵，讓上市櫃公司營收及獲利明顯成長。展望2020年，貿易戰引起的轉單效應，可望因中國去美化延續，相關供應鏈今年成長可期。他目前預估，營收及獲利全年均呈現成長，獲利年增率有望於今年第四季達到高峰；全年台股整體獲利成長7.4％，尤以電子類股全年獲利估計成長13.4％為最。

周俊宏表示，上周中東緊繃情勢加上總統大選與過年等議題，使得市場上獲利了結狀況較為明顯。就技術面觀察，短線過熱的狀況稍為減緩，月KD指標持續上揚，多頭方向不變，對於指數走勢仍持正面看法。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美伊衝突、中美貿易戰等皆往正面發展，使得市場將回到對基本面的觀察，而隨著法說季節的來臨，科技業尤其是半導體龍頭企業對於第一季的展望將是接下來的關注焦點。受惠於5G手機於今年的鋪貨、產業庫存回補強勢以及產能緊俏，市場預期半導體第一季淡季不淡，科技業企業於今年獲利預期更持續上修，有望來到17%的增長，中長線格局看多。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，當前低利率環境促使投資人尋求較高收益的資產，股票就是較具吸引力的選擇，預期低利率環境將為2020年的股票市場表現奠定良好基礎，而考量新興市場與成熟市場的經濟成長率差距擴大，新興市場較成熟市場更具吸引力，特別看好科技與消費相關產業，而預期中小企業也將受惠於當地成長動能。

(工商 )