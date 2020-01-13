零錢捐活動持續發酵！7-ELEVEN今（13）日宣布，延續2019年起推出引發民眾熱烈迴響的立體造型零錢捐袋，2020年第一季邀請擁有百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，為7-ELEVEN量身打造2款立體造型零錢袋，分別為充滿喜慶的「年節款」與粉嫩色系的「春天款」，即日起民眾可至全台5,600多間7-ELEVEN門市免費索取，將隨身零錢裝入後，再投入門市零錢箱內，隨手簡單做公益，就能幫助弱勢長輩改善生活。

7-ELEVEN指出，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台領先國內通路，自2014年起長達6年透過門市零錢捐協助弱勢長輩改善生活，累計至今攜手超過7家公益團體，推動老年相關服務、關懷近600萬人次。

鑑於台灣高齡人口比例持續上升，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台2020年將持續關注老年化議題，釋出全台超過5,600家門市據點、人力、行銷與系統資源，今年門市零錢捐與四大公益團體，包括天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院與一粒麥子社會福利基金會架構友善銀髮照護網絡，不僅為全台最大的公益募款平台，更成為社區友善銀髮的最後一哩路。

2020年7-ELEVEN把愛找回來第一季公益募款，再度與嘉義的天主教中華聖母基金會合作，以「老老重擔，有你救好」計畫提出「社區式照顧」、「居家照顧」、「照顧者服務」、「友善環境」四大服務計畫，預計可服務達20萬人次。

7-ELEVEN指出，除了提供平台力量號招群眾的愛心捐贈外，更串聯門市據點、門市人力，攜手在地公益團體針對弱勢長輩食、醫、住、行、娛樂各式生活需求，架構友善銀髮站護網絡，至今發展出好鄰居送餐隊、幾點了咖啡館等公益服務創舉。

據統計，7-ELEVEN好鄰居送餐隊至2019年底共有50家門市為弱勢長幼、身障者提供送餐、取餐服務，服務區域跨足台北、台中、高屏、花東等地區，送、取餐次數達2.5萬次，2020年服務將拓展至離島地區，預估服務門市數將提升至65家。

另外，7-ELEVEN幾點了咖啡館自2017年起首度攜手天主教中華聖母基金會，打造友善購物環境、提供失智長輩融入人群的機會，截至2019年底全台共有8家門市推動服務、參與計畫的失智長輩人次達600次，且根據IADL（工具性日常生活活動能力）功能量表評估失智長輩的行為發現，有8、9成的長輩明顯改善人際關係技能與情緒穩定度。2020年將持續複製服務到其他縣市，服務店數達10家，幫助更多失智者家庭。

7-ELEVEN指出，自1988年成立「7-ELEVEN把愛找回來」公益募款平台，陸續提供門市零錢捐、ibon慈善募款、愛心商品認捐預購、OPEN POINT愛心捐點服務等多元線上線下的公益服務，虛實融合打造國人值得依賴的公益平台，累計32年來幫助弱勢團體募集新台幣42億元，若以10元硬幣高度堆疊成近2.2萬座台北101大樓。

為了讓年輕世代能更貼近關注弱勢長輩需求，並喚醒起身做公益的具體行動力，7-ELEVEN把愛找回來公益平台觀察2019年公益募款現象發現，觸動年輕世代除了議題溝通外，「社群傳散」、「公益行動咖啡車」、「AR互動捐款」等創新做法，吸引年輕人關注銀髮海嘯議題新趨勢。

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