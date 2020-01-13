台東縣政府首次自辦中級緊急救護員訓練（EMT-2），經40天280小時密集訓練，共有19位學員取得證照，13日由縣長饒慶鈴頒發證書，她說，台東地形狹長，如何延緩到醫院前的黃金搶救時間，救護車裡的每位救護員就成了鄉親生命中最重要的那1個人。
饒慶鈴表示，當意外來臨時，台東幅遠狹長，醫院又多集中在台東市，救護車便成了行動急診室，如何在黃金時間延緩生命，車上的救護人員也更為重要。
她說，以前EMT-2都在外縣市受訓， 台東縣衛生局首次突破性開辦中級緊急救護員訓練課程，讓救護人員在熟悉的場域實習，期使爾後執勤上會更為順暢，經過為期40天280小時密集訓練，30位學員中共有19位訓練合格取得EMT-2證照。
其中有9位是海巡人員，對於離島緊急醫療後送除有實質上的幫助，也可成為衛生所護理師夥伴，減輕衛生所後送人員獨自面對個案的壓力。
饒慶鈴說，這次的訓練也整合了衛生、消防、海巡及民間急救單位，只要有意願都可參加受訓，民眾無法選擇意外發生時誰來救他，不管是哪個單位，只要是救護車上的EMT-2，就是他生命中最重要的那1個人。
(中時 )
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