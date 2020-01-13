南投縣民進黨提名的第一選區立委候人蔡培慧，今13日展開謝票，對此次競選，蔡培慧說，雖然她在任內做了不少事，並和競選團隊都盡了力，但因知名度不夠，最後還是無法贏得選舉，惟蔡培慧表示，雖然敗選，不過未來對家鄉的服務還是不會打烊，仍將繼續留在家鄉與鄉親共同努力，繼續為鄉親服務。

蔡培慧今天一早帶領著車隊由中寮出發，然後前往草屯鎮，下午則至國姓、魚池、埔里以車隊進行掃街謝票，沿途不少鄉親都向她揮手致意，有的更是為她高呼「蔡培慧加油」，鄉親的溫暖之情，讓她都深為感動。

蔡培慧在謝票行程中表示，此次敗選主因還是未深度經營地方，在選區的知名度不夠，不過未來她還是會繼續留在家鄉為鄉親服務，草屯鎮的服務處和埔里與縣議員陳宜君所設的聯合服務處不會打烊，服務不會中斷。

蔡培慧更是特別感謝在選戰中，所有鄉親溫暖的力量，雖然這次沒有贏得選舉，但她仍贏得真誠可貴的情誼。蔡培慧說，她始終相信，所有的美好，在人與人的互惠協力中，點燃火光的溫暖，將被所有人都看得見，未來為鄉親的服務，她會更加努力。

(中時 )