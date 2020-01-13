民進黨蔡英文當選第15任總統，全台雞排祭品文發不停，台南市有網友發動雞排大放送活動，13日晚間8時在南區水萍塭公園旁的金華路上要發出1100份雞排，貼文近日在網路瘋傳，發起人竟是23歲剛出社會沒幾年的楊姓男子，他稱既然發文了，就該說到做到。

蔡英文勝選意外啟動全台雞排發送風潮，民進黨在台南拿下6席立委全壘打成績，果然也有網友跟風發出雞排文。

民進黨這次選戰的世代改革路線擄獲不少年輕人的心，台南發雞排的楊姓網友年僅23歲，從事服務業，去年12月5日就在網路上發文，若蔡當選就發出1100份雞排祭品文，蔡英文11日順利當選，他的發文立刻被許多台南網友瘋傳，他也表示會履行承諾發放雞排。

楊姓男子踏出社會工作才短短幾年，薪水不高，卻經常盡力四處捐助社會弱勢，包括送便當給街友，捐款與物資給育幼院，他去年看見國民黨台南市黨部主委謝龍介打賭韓國瑜若贏不到90萬票，就要請2700份雞排的祭品文，就在自己臉書上發文看好蔡英文勝選，願意發送1000份雞排，他的兩位朋友跟進加碼100份。

楊男稱，送1100份雞排的花費不會超過10萬元，既然已經在網路上發文，就要說到做到，履行自己的承諾。他提前連絡好幾家雞排攤準備，13日晚上公開發放，不少網友在臉書上留言並分享貼文，水萍塭公園傍晚已有網友聚集排隊。

(中時 )