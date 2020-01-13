雲林菜農精神喊話 「韓家軍給我振作起來」 18:372020/01/13 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林佳新。（圖／資料照片，陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於這次總統大選高雄市長韓國瑜落敗，同樣也在台中落選立委最強雲林菜農林佳新，今（13）日在臉書精神喊話，「韓家軍給我振作起來！」 林佳新表示，他對選區農民的承諾不能改變，持續努力幫忙協同契作。同時，國民黨要深自檢討，為何農民朋友受了這麼多苦依然支持民進黨，是否沒有真正去與農民站在一起？與農民朋友們一起同甘共苦？ 接下來，林佳新說，還是會繼續跟農民朋友站在一起，「即使他們不一定都支持我」！ (中時電子報) #雲林菜農 #林佳新 #韓家軍 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 代表基層心聲 讀稿機才是真草包 新黨挺韓 為兩岸和平著想 04:102020/01/09 政治要聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 韓選前之夜最後一刻韓冰現身了！與父母溫情擁抱 17:542020/01/10 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 小英暫時領先 陳揮文「預測韓大贏120萬」表情變這樣！ 17:052020/01/11 娛樂 成也韓國瑜，敗也韓國瑜 04:102020/01/12 時論廣場 揭韓國瑜敗選原因 黃暐瀚：「落跑市長」是弱點 07:582020/01/12 政治 2020大選藍營慘輸不意外？趙少康驚爆這點 00:112020/01/13 政治 庶民五虎將 轟罷免是政治追殺 04:102020/01/13 政治要聞 罷韓會過關嗎？趙少康建議韓這樣做 15:272020/01/13 政治 政治熱門新聞 當年蔣經國幫撐傘 打少棒的他長大竟變成生物學家！ - 政治 韓粉瘋傳開票疑似作票？中選會書面回應了！ - 政治 回應跳柳川 謝龍介：若有承諾該還就還 - 政治 罷韓會過關嗎？趙少康建議韓這樣做 - 政治 雲林菜農精神喊話 「韓家軍給我振作起來」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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