對於這次總統大選高雄市長韓國瑜落敗，同樣也在台中落選立委最強雲林菜農林佳新，今（13）日在臉書精神喊話，「韓家軍給我振作起來！」

林佳新表示，他對選區農民的承諾不能改變，持續努力幫忙協同契作。同時，國民黨要深自檢討，為何農民朋友受了這麼多苦依然支持民進黨，是否沒有真正去與農民站在一起？與農民朋友們一起同甘共苦？

接下來，林佳新說，還是會繼續跟農民朋友站在一起，「即使他們不一定都支持我」！

(中時電子報)