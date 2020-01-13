李國修經典作品《三人行不行》全台巡演超過50場後，2020新年才剛過，就重磅宣告今年8月確定推出李國修經典大型爆笑喜劇《莎姆雷特》，演員名單一公佈，瞬間引發大家關注，找來鬼鬼吳映潔擔綱演出，導演黃毓棠坦言，第一次與鬼鬼碰面就告訴她，《莎姆雷特》劇中大家都在搞笑，但就妳的角色不能搞笑。平常就給人外向活潑的鬼鬼則興奮地說，能演到國修老師的作品而且「只有我不能搞笑」的角色，實在太難得而且太挑戰，對我而言，這真是很大的考驗，絕對不會讓大家失望。

同樣備受矚目的還有在電視劇《俗女養成記》《那一天》中表現亮眼的宋偉恩，在《那一天》因香菇CP結局讓大批粉絲入戲太深，被粉絲寵溺冠上「哈士奇」稱號的他，第一次演大型喜劇就獻給《莎姆雷特》，要搞笑演出不小心吃到瀉藥的莎姆雷特王子，直呼「感謝毓棠導演肯定我內在的喜劇魂！」

還有一向給人暖男形象的藍鈞天，得知有機會參與《莎》劇，第一時間就主動爭取要演渣男，劇中將劈腿鬼鬼。藍鈞天回憶自己在2006年觀摩舞台劇排練就是《莎姆雷特》，當時只能坐在排練場的角落看大家排戲，因此對《莎姆雷特》有一份特殊情感，所以主動爭取這次演出機會，當被問到「最想跟國修老師說什麼？」，藍鈞天馬上落淚說「國修老師，我真的好想您」

2020年《莎姆雷特》集結朱德剛、藍鈞天、吳映潔、林子恆、亮哲、宋偉恩、阿喜、陳大天、無尊、大文、楊閔、夏大寶等全新組合爆笑演出，導演黃毓棠感性地說，傳承一直以來是我的理念與責任，這次重新組合演員群，師母王月給予我最大的支持與鼓勵，讓國修老師傳承子弟兵的精神得以延續下去。

由亮棠文創製作《莎姆雷特》舞台劇今(12)日在兩廳院售票正式開賣，除了台北國家戲劇院8月21日至23日、台中10月10日、嘉義12月26日演出外，未來將有機會到台南、高雄、桃園等地巡演。

(中時電子報)