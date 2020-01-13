大飯店主廚出好菜，豪華版「愛心年菜」除夕上桌。

大飯店主廚出好菜，豪華版「愛心年菜」除夕上桌

魚池鄉公所和代表會關懷弱勢族群，號召募集幸福年菜，共有包括涵碧樓等15家飯店熱烈響應，由主廚精心設計烹調的年菜，堪稱「豪華版」的愛心年菜，將在除夕當天分送給鄉內307戶家庭，讓他們度過歡樂的團圓夜。

魚池鄉長劉啟帆表示，今年度協助籌辦幸福年菜的飯店、餐廳及愛心業者包括日月行館、雲品溫泉酒店、涵碧樓大飯店、日月潭大飯店、日月潭教師會館、映涵渡假飯店、力麗儷山林會館、景聖樓大飯店、經典大飯店、晶園休閒渡假村、馥麗溫泉大飯店、田螺屋土雞城、阿正師山林餐館、九族文化村、日月潭大淶閣，及埔里四季早泳會。

「幸福年菜」13日亮相，由劉啟帆、代表會主席梁政裕及明道大學餐旅管理學系助理教授潘岱儒，現場烹調5菜1湯年菜，並由飯店主廚展示各家招牌年菜。

劉啟帆同時表揚榮譽鄉民─大威開發有限公司負責人黃明水，對魚池鄉的貢獻；黃明水的祖先原居住日月潭潭底，1934年因日本政府興建水庫，舉家搬往彰化縣田中鎮，夫妻到美國打拚事業有成，目前退休回鄉定居；黃明水得知公部門資源有限，因此陸續捐款挹注魚池鄉內的學校體育活動經費。因此，劉啟帆為感謝黃明水照顧魚池鄉不遺餘力，愛鄉愛土的精神，特別頒發榮譽鄉民證書致謝。

九族文化村經理黃瑞奇，展示幸福年菜。（廖志晃攝）

經典大飯店響應愛心年菜，好菜上桌。（廖志晃攝）

日月潭雲品溫泉酒店，推出愛心年菜。（廖志晃攝）

涵碧樓響應愛心年菜，推出清朝乾隆皇帝最愛的菜色。（廖志晃攝）

(中時 )