泰源技訓所舉辦春節懇親活動，場面溫馨。（泰源技訓所提供／莊哲權台東傳真）

泰源技訓所舉辦春節懇親活動，場面溫馨。（泰源技訓所提供／莊哲權台東傳真）

台東泰源技能訓練所為使收容人獲得親情的慰藉，並紓解春節思鄉情懷，今天舉辦面對面懇親活動，並透過「親子剪影」的精心攝製平台，凍結稍縱即逝的溫馨時刻，拉近親子間疏離，現場瀰漫著團圓溫馨的濃情蜜意。

春節將屆，泰源技訓所7日起分梯次辦理電話孝親，13、14日面對面懇親活動，由收容人醒獅團、川劇變臉表演、藝文展覽、發放春聯等揭開序幕，並配合毒品危害防制中心及中華民國紅心字會實施反毒有獎徵答宣導。

台東地方檢察署檢察長張曉雯及台灣更生保護會臺東分會主任委員李明義除致贈生活用品外，亦與參與懇親之家屬話家常，泰源技訓所 所長蔡景裕亦感謝不辭辛勞遠道的貴賓，給予自家子弟關懷與支持，希望同學以行動回報家人與社會的支持與鼓勵。

這次懇親活動並擴大舉辦親子剪影，透過攝製平台，凍結稍縱即逝的畫面，拉近親子間疏離。

該所在春節前夕，分梯次辦理一系列懇親活動，於1月7、8、9日電話孝親活動共有1815名參加，於1月13、14日面對面懇親活動參與之收容人229名、家屬421名，讓收容人在溫馨的相聚之下，感受到家庭的溫暖和親情的支持。

(中時 )