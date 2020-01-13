2020總統大選開票日當天，有民眾在頭份市的2個投開票所，發現選務人員在開票時未逐一唱票，而是統計後，一口氣畫下數個「正」字計票。過程被民眾錄影PO上臉書，引發網友熱議並質疑作票。苗栗縣選舉委員會說明，開票程序有瑕疵，但因現場有監察委員絕不可能作票，並將針對開票作業加強教育。

苗栗縣議員陳光軒助理周訓宇於頭份市忠孝活動中心248、249票所，在開票過程中，發現選務人員把政黨票分類完後，竟再一口氣填表。陳光軒也表示，周訓宇執行監票任務，當下發現問題後向他回報，便告訴周訓宇錄影蒐證，且為求不被滅證，所以將影片放上網路。影片在臉書各大社團流傳，引發網友驚嘆，並懷疑作票嫌疑。

13日苗栗縣選委會副總幹事曾雪花表示，經調查，2所投開票所進行總統副總統與立委選票開票，皆依照規定，進行逐張檢票、唱票、記票及整票計票，但到政黨票時，工作人員便宜行事，以直接分類整票、計票然後再唱票方式進行，並說明，在政黨票作業程序上面，確實有點瑕疵。

曾雪花指出，雖開票程序有點瑕疵，但現場有2名監察員監督，絕不可能作票，並強調未來會針對開票作業將加強教育。

(中時 )