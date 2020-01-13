在邁入2020年之際，什麼樣的投資最引人注目？景順投信表示，去年大陸雙十一購物節及美國黑色星期五雙雙創下驚人銷售佳績，原本市場還擔心在中美貿易戰陰霾下，銷售金額恐不如以往，然這樣亮眼的網購成績代表著指尖商機不僅成了新消費趨勢，也帶動如阿里巴巴、亞馬遜等電子商務產業的蓬勃發展，電商已成為不可擋的潮流。

根據Adobe Analytics統計數據顯示，去年美國黑色星期五單日網購金額達74億美元，每位消費者平均訂單價值不僅較2018年成長6％，更有近40％購物來自於智慧型手機下單。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示，行動上網熱正在改變消費行為，比較通訊連網的變化，可以發現自2015年開始出現轉折，全球智慧型手機上網普及率開始超越個人電腦，其中年輕世代的使用手機的比率更高。

在全球行動裝置使用人口年年突破的同時，讓越來越多人隨時享受購物的樂趣，以電子商務為例，Ido Cohen表示，美國實體零售商店的客流量自2013年以來持續降低，但電子商務卻持續成長，以美國電子商務佔零售支出百分比看，目前在美國僅占約13％，將來可望會成長到30％，現階段仍處於前三分之一的時期，未來將繼續瓜分傳統實體零售商的市占率，屬於滑世代經濟的電子商務產業將受惠於此趨勢。

儘管全球市場在2020年仍受包括中美貿易爭端以及中東局勢緊張等地緣政治風險影響，然而消費是每個人每天都在做的事，Ido Cohen並未改變對電商長期成長性的看法。

有鑒於此，景順環球消費趨勢基金配置更多比重於電子商務產業，基金經理人精準掌握全球最夯消費體驗，所選的商品與服務多走在趨勢尖端。

(工商 )