太平洋電線電纜公司前董事長孫道存被訴侵占太電旗下基金會逾1億多元，台北地院裁定將他羈押經撤銷後，法官今提訊他，孫情緒激動哭著求法官讓他交保，回家看他96歲老母親 一起吃團圓飯，合議庭裁定讓他以3000萬元交保、限制出境及住居、每天到派出所報到。

孫道存得知可以交保後，開心地起身不斷躹躬向法官道歉，他說要先回看守所明天再籌錢交保。

孫道存因掏空案服刑期滿後，他因另涉長期挪用太電旗下太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會基金逾1億元等，遭北檢依公益侵占罪嫌起訴，1日北院將他裁定收押禁見，他不服提準抗告，北院撤銷發回。

北院法官吳承學召開調查庭，孫向法官表示自己經濟狀況不好，並有96歲老母親，希望法官讓他交保回家看看老母親，講著講著他就哽咽地哭起來；他的律師說年關將近，請法官讓孫回家吃團圓飯，他願意天天到派出所報到。

(中時 )