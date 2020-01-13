南庄康濟吊橋因損壞緊急封閉修繕，13日剪綵宣告重新啟用。（何冠嫻攝）

康濟吊橋13日舉辦修復啟用祈福儀式。（何冠嫻攝）

苗栗縣南庄鄉著名觀光地標「康濟吊橋」，因損壞緊急封閉修復，去年底完成修復。交通部觀光局參山國家風景區管理處與南庄鄉公所，13日辦理「康濟吊橋修復啟用祈福儀式」，宣告吊橋重新啟用，盼能持續活絡觀光產業。

南庄鄉公所以總經費2400萬元，於2009年新建啟用長160公尺、寬1.5公尺的康濟吊橋，成觀光地標，但因使用頻繁出現損壞情況，為維護通行安全，鄉公所於2018年，在當時擔任行政院長的賴清德訪視南庄鄉時，提案康濟吊橋修復工程，再由管理處進行修復作業。參山處長柯建興表示，參山國家風景區管理處編列1600萬元經費修復吊橋，並於去年12月完成修復工程。

13日柯建興、副縣長鄧桂菊、議長鍾東錦、鄉長邱梓增等人，剪綵宣告吊橋重新啟用。鄧桂菊指出，南庄獲國際慢城認證，康濟吊橋連結中港溪兩岸，未來辦理桐花祭、繡球花季和山水路跑等活動時，定會更具吸引力，活絡在地的觀光休閒產業。

(中時 )