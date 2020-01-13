彰化市農會輔導龍眼蜜產銷班評鑑連年獲獎，近年打響八卦山咖啡名號，去年更獲得農委會第一屆10大綠色照顧優良典範潛力獎；現場展示12台嶄新的咖啡烘培機。(謝瓊雲攝)

彰化縣長王惠美（左）向獲獎的彰化市模範農民道賀。(謝瓊雲攝)

彰化市農會13日舉辦慶祝農民節暨模範農民表揚大會，現場飄散陣陣濃郁咖啡香，12台全新採購的烘焙機一字排開，咖啡產銷班員現場示範烘豆、磨豆，並沖煮咖啡與參與民眾分享。受邀與會的彰化縣長王惠美稱許彰化市農會三巨頭的用心推廣，期待所有農民新的一年都有好收成。

農會總幹事林毓源表示，慶祝農民節，共表揚100位傑出農民，希望這些優秀傑農能將技術傳承下去，讓所有農友都增加收益；近年農會大力推展蔬菜、水稻和咖啡等農特產，尤其主打「卦山咖啡」品牌打出亮麗成績，近年全縣咖啡種植面積不斷成長，除了彰化、芬園和花壇鄉，逐步往員林、社頭和田中二水等八卦山區，年產量以達到1公噸。

林毓源強調，去年農會主辦臺灣國產咖啡評鑑比賽，大受農委會農糧署肯定，一舉補助咖啡班採購12台烘培機，因此現場也有咖啡產銷班成果展示，農民班員現場烘焙咖啡豆，並煮咖啡給參與民眾品嘗。

王惠美表示，彰化市農會在理事長林水木、常務監事張瀚天和總幹事林毓源三巨頭用心推廣下，農業輔導、金融等在全縣26鄉鎮市都是名列前茅，農會業務起飛，農民會員福利年年提升；除了龍眼蜜產銷班評鑑連年獲獎，近年打響八卦山咖啡名號，去年更獲得農委會第一屆10大綠色照顧優良典範潛力獎。

王惠美說，縣府將與市農會共同努力，行銷優質農特產品，目前積極與網路電商平台洽談配合，希望能整合全縣好的農產品、擴大行銷，期待所有農民在新的一年都能有好收成；此外，縣府努力扎根食農教育，輔導農業朝無毒有機，讓孩童從小培養吃健康食物的觀念。

縣府同時積極輔導農民朝休閒觀光方向發展，將輕旅行帶入套裝遊程中，串聯休閒農業與地方景點，整合點、線、面，增加農民經濟收益。王惠美強調說，農村人口老化，老農年紀越來越大，縣府會更努力創造一個環境，讓年輕人願意回來從農，與大家一起打拚。

(中時 )