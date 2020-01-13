照明大廠中電（1611）加速活化土地資產腳步，13日宣布，以每坪7.15萬元，出售台南樹谷園區土地9,610.88坪給日揚科技，預估處分利益近2.82億元，可為今年獲利增色。中電表示，中電積極布局通路及調整產品線，採取向下延伸及橫向發展策略，對今年營運審慎樂觀。

中電近年加速處分土地腳步，繼2017年三月以每坪6.8萬元，出售台南樹谷7,032.3坪廠房土地給中興電（1513），中興電興建廠房生產真空腔體，供貨給美國應材。當年十二月又賣出台北市忠孝東路二段企業總部，去年十月則將桃園龜山廠房及土地，以11.79億元，賣給英業達集團，第四季認列處分利益9.15億元。依中電減資後資本35.86億元計算，對EPS貢獻2.55元，中電去年前三季EPS為0.06元，去年EPS至少2.6元。

中電13日宣布，再度出售樹谷園區土地總計31,771.5平方公尺，約9,610.88坪，每坪售價增加至7.15萬元，賣給日揚科技，總交易金額6.87億元，處分利益接近2.82億元。

中電去年12月合併營收回升至2.11億元，年增2.79％；去年合併營收23.61億元，年微幅0.34％。

(工商 )