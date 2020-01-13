2020年庚子年，庚為金、子為水，正所謂金生水好運到，金代表貴人，水代表財水，鼠年更是難得一見的桃花年，命理專家妙心老師向《中時電子報》讀者透露有幾個生肖貴人旺盛，超有機會財源滾滾來，桃花朵朵開，要好好把握。

一、屬牛的人：

「流年大旺，要把握時機 財運特佳」，工作上有升職機會 但請留意是非。

二、屬兔的人：

「人緣及桃花今年特佳」，要好好把握；工作上「女性貴人運特强」，財運平穩，健康要留意突如其來的毛病，留意是非。

三、屬龍的人：

「今年貴人運特强」，想法在今年有進步，要留意是非；每件事到最後都能夠逢凶化吉。

妙心老師整理出這6個生肖今年超旺。（圖／妙心老師提供）

四、屬蛇的人：

「今年貴人運特强」要多加利用，是非要留意，但要注意有小破財。

五、屬雞的人：

「桃花今年特強」，打算結婚或生小朋友今年是好時機，但要小心有露水情緣出現，多利用自身人緣運幫助自己事業，「貴人運特強」，凡事今年都會逢凶化吉，順心順意，但要慎防是非流言。

六、屬狗的人：

「貴人運很強」，尤其是長輩皆能成為貴人前來相助，

「凡事都能吉星相照」，逢凶化吉。人緣運一般，今年要特別留意人際關係，要注意情緒容易起伏。

(中時電子報)