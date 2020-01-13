截圖自蔡英文臉書

參謀總長沈一鳴等8位將士1月2日因黑鷹直升機事故不幸因公殉職，國防部今天進行移柩儀式。蔡英文總統傍晚前往國防部向殉職將士緬懷致敬。她感謝殉職國軍將士用一生守護國家，「人生的最後一段路，由我們來陪伴」。

移柩車隊今天下午5點自三軍總醫院懷德廳出發，當殉職將士移柩車隊抵達國防部大門時，蔡英文總統逐一向靈車鞠躬致意，緬懷沈一鳴總長與7位將士竭盡忠誠、堅守崗位，並願他們一路好走。

包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發及退輔會主任委員馮世寬等人都出席。

蔡英文也在臉書表示，我們將於明天（1／14）早上7點半為殉職的八位將士舉行聯合公祭。「謝謝八位殉職國軍將士用一生守護國家，人生的最後一段路，由我們來陪伴」。

蔡英文臉書也公布民眾開放入場時間為1月14日上午7點30分起至10點40分止，地點在台北市松山區民權東路四段的空軍松山基地指揮部。

(中時 )