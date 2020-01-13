台灣高鐵年終獎金公告。（高鐵員工提供）

國營事業年終陸續揭曉，台灣高鐵挾去年載客、營收雙創新高的好成績，不只今年起加薪3.42％，更大方發出2個月加上1萬2千元的年終獎金，反觀華航去年因虧損，年終確定掛零，不過仍通過加薪700元，職福會則發出1萬元的過年紅包。

在運量提升、財務穩健、零組件本土化、擴大國旅量能四箭齊發下，台灣高鐵每日旅運人次已達18.3萬人次，這也讓高鐵「口袋滿滿」，去年率先通過調薪案，整體調薪幅度達3.42％，其中一線人員調幅更可達5.1％，並自今年1月1日生效。

高鐵公司董事長江耀宗表示，這是考量高鐵運量、營收及淨利逐年均呈穩定成長趨勢，為照顧員工及考量公司永續發展，經綜合評估整體經濟情勢、薪資結構、競爭力、營運績效等因素後的決定，尤其針對一線人員調薪，是藉此落實照顧基層人員，並提高薪酬競爭力的企業目標。

不只在去年就提前宣布全員調薪，高鐵也宣布今年年終獎金，為「個人基本薪資2個月，再加1萬2千元」，並將在明天入帳，讓高鐵員工都能過個好年。

同樣是做運輸、同樣政府是大股東，華航去年營收1683.91億元、年減1.44％，全年恐吞虧損，在這種情況下，年終獎金掛蛋。即便華航工會持續與資方協商，並策略性開出月薪加定額3萬元，或是定額6萬元兩個版本，但都被資方打回票。

加薪方面，華航工會認為調薪700元太寒酸，應該加個5％，不過資方認為，公司去年受到陸美貿易戰與兩岸局勢緊繃影響，前3季虧損3.3億元，第4季甚至賠更多，也因稅前盈餘20％部分為零，發不出年終，加薪要到5％同樣有困難。

不過華航向來有個「傳統」，就是年終獎金出爐後，若不符合員工預期，董事長或總經理有可能「硬擠」出定額獎金慰勉員工，今年會否如法炮製，員工都很期待。

長榮航空方面，雖然因空服員罷工影響表現，不過在下半年緊追進度下，仍發出2.5個月的年終獎金，已在本月初入帳，雖相較往年4個月少了些，但仍優於華航。

(中時 )