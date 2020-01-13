中美本周簽署首階段貿易協議，人民幣走強，在岸價（CNY）13日下午收盤漲破6.9，漲348點，創近5個半月新高，最高見6.8884。

人民幣兌美元收報6.8942，較上日（10日）下午4時30分收報6.929，大漲348點或0.5％；較晚上11時30分最後成交價6.9191，漲249點。

離岸價（CNH）亦漲破6.89，高見6.8866，截至19：11，離岸價報6.8912，在岸價報6.8919。

官方13日開出的中間價報6.9263，較上日6.9351，漲88點或0.13％，連續兩日上調。

交易員指出，跨年後受中美即將簽署第一階段貿易協議消息帶動，人民幣表現明顯偏強，客盤結匯意願有增無減，短期該趨勢或延續至協議簽署。

不過，也有部分市場人士擔心市場「賣事實」，如果協議細節較預期更負面，也可能會對匯率走勢形成擾動；而中美同意重啟半年一次的全面經濟對話，有利於雙方在中長期修復經貿關係。

(工商 )