《金融時報》報導，受到全球央行貨幣政策由緊轉鬆的刺激，去年全球企業發債總額暴出逾2.5兆美元的新天量，再度引發決策官員憂心全球債務水位過高的問題。

根據Dealogic的統計，2019年全球企業發債總額略超過2.5兆美元，突破2017年的前高，改寫新天量。

而企業債發債暴出天量的最大推手為全球央行，全球主要央行去年紛紛降息，幫助企業壓低舉債成本。

聯準會（Fed）去年總共降息0.75個百分點，2018年全年升息1個百分點的緊縮政策幾乎全數吐回，歐洲央行去年同樣採取降息，同時還宣布重啟購債方案，俾以刺激經濟成長。

匯豐銀行駐倫敦聯貸部門董事經理夏拉尼（Asif Sherani）表示，「全球央行在企業發債市場的情勢變化中扮演相當關鍵的角色，顯然刺激企業發債暴出大量。」

企業債發債暴天量凸顯決策官員面臨的兩難處境，決策官員一方面希望壓低借貸成本來刺激經濟成長，但另一方面又開始擔心企業負債水位大增。

世界銀行上周發布一份報告警告，金融危機以來全球發債暴增已是「史上規模最大、速度最快與最全面性的債務水位上揚」，此一情況對新興市場經濟體構成的風險最大，因為將使這些經濟體更經不起外部震撼的衝擊。

紐約聯邦準備銀行上周也重申對較低信評企業猛發債的情況表示憂心，認為若經濟情勢惡化，這將使低信評企業財務告急。

由於利率跳水，去年8月時全球負利率公債規模一度超過17兆美元，逼使追求較高收益的投資人轉進較高風險的企業債。

與此同時，企業也抓準低發債成本與市場需求熱烈的時機大舉發債，得以掩蓋信評偏低的疑慮。

匯豐銀行的夏拉尼指出，「這是個隱憂嗎？當然是，這是投資人有必要關注的議題，不過短期而言應該還不至於出現大問題。」

(工商 )