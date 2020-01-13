胡宇威近來在《王牌辯護人》挑戰律師角色，每天埋首充滿法條與字海的劇本裡，一向寵粉的他只得屢屢婉拒粉絲的探班要求，就怕一分心影響表現。直到最近《王牌辯護人》即將進入殺青階段，他終於答應讓粉絲探班，不料當天探班地點有點尷尬，竟然是在地檢署！胡宇威笑說：「我也不知道，班表這麼巧合，但我這部戲不是法院就是律師樓，好像也很難避。」

胡宇威的粉絲到地檢署探班。（寶麗來提供）

胡宇威的粉絲12日從北中南齊聚，還有人專程從香港趕過來，很有秩序的他們被獲准進入地檢署大廳，但一看到胡宇威還是情不自禁提高音量，又自嘲可能會被法警抓，胡宇威笑說：「放心，我會幫你們打官司，當你們的辯護律師，不過這地方最好還是不用來。」

胡宇威的粉絲到地檢署探班。（寶麗來提供）

為了幫胡宇威打氣，幫劇組補充元氣體力，粉絲細心準備各種水果、食物，胡宇威還收到滿滿一盒的六法全書餅乾，希望他「吃六法全書，打官司就不會輸」，一口一口把刑法、民法等吞下去同時，也背熟了條文，完勝律師角色。這份充滿巧思的禮物，讓其他演員也直呼可愛，大家紛紛拿著與自己最有關係的那個「法」拍照。希望「吃啥補啥」的胡宇威還趕快打開六法全書吃下，津津有味說好吃。

胡宇威在拍攝《王牌辯護人》期間，與路斯明、葉星辰等人從背法條台詞的痛苦中，培養出好默契好感情，大家互相打氣鼓勵，拍攝非常愉快。被問2020有什麼新的願望？胡宇威說：「希望可以繼續接觸更多好劇本，更多不同的角色挑戰，繼續在痛苦中過癮。」

胡宇威在《王牌辯護人》飾演帥氣律師。（寶麗來提供）

(中時 )