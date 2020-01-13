中國汽車工業協會13日發布最新數據，2019年大陸汽車產銷分別完成2572.1萬輛、2576.9萬輛，較上年分別下降7.5％和8.2％。其中，乘用車產銷分別完成2136萬輛和2144.4萬輛，同樣年減9.2％和9.6％。

據第一財經報導，之前一直快速增長的新能源汽車，也在2019年出現下滑，去年新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，年減幅為2.3％和4.0％，而這也是大陸大力推廣新能源汽車10以來，年度產銷首次出現負成長。

(旺報 )