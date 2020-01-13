陸車市連兩年下行 新能源車產銷首見衰退 19:252020/01/13 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國汽車工業協會13日發布最新數據，2019年大陸汽車產銷分別完成2572.1萬輛、2576.9萬輛，較上年分別下降7.5％和8.2％。其中，乘用車產銷分別完成2136萬輛和2144.4萬輛，同樣年減9.2％和9.6％。 據第一財經報導，之前一直快速增長的新能源汽車，也在2019年出現下滑，去年新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，年減幅為2.3％和4.0％，而這也是大陸大力推廣新能源汽車10以來，年度產銷首次出現負成長。 (旺報 ) #汽車 #產銷 #新能源 #大陸 #年度 也許您會感興趣 推薦閱讀 布拉格提案 牽制陸5G布局 04:092020/01/09 論壇廣場 比亞迪失速 全年銷量掉1成 04:102020/01/09 全球財經 富邦投信：鼠年A股紅包行情可期 04:102020/01/09 產業特刊 萬年清2019年合併營收 創歷史新高 10:412020/01/09 財經 《生醫股》太景奈諾沙星口服膠囊登陸醫保，助攻Q1營收 16:482020/01/09 財經 特斯拉市值 超越通用和福特總和 19:162020/01/09 財經 缺銀彈 陸電動車企掀上市潮 04:092020/01/10 焦點新聞 台灣不該捲入強權競爭漩渦中 04:092020/01/10 論壇廣場 工信部：今年大陸新能源汽車補貼不會大幅退坡 21:322020/01/11 財經 中汽協：2020年汽車市場年減2％ 16:122020/01/13 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 蘋果5奈米A14訂單 傳由台積電獨拿 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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