新北市教育局今（13日）於新店國小成立全國首創「新北市科技化學習扶助教學中心」。（葉書宏攝）

新北市教育局今（13日）於新店國小成立全國首創「新北市科技化學習扶助教學中心」，由副市長謝政達與均一教育平台、LearnMode學習吧及PagamO平台簽署合作，將舉辦全國唯一「科技化學習扶助師資培訓認證」，幫學生重拾學習的樂趣。

謝政達表示，新北市2015年完成自編學習扶助教材，解決現場學習扶助課程的需求，今年成立科技化學習扶助教學中心，與網路學習平台及遠東集團合作，公私協力推動「學習扶助2.0」。

藉由數位學習平台上豐富的學習資源和即時的學習回饋，減輕教師備課的壓力，讓教師更容易掌握課程，同時強化教師科技化教學力、鞏固學生基本學力、培養學生自學能力，落實智慧城市的理念。

活動中，謝政達也與均一教育平台聯名頒發首批通過培訓的核心教師證書，遠東集團更慷慨捐贈300台平板筆電，共同增進教師數位科技融入學習扶助教學的知能。

新北市透過教育部每年5月的測驗，篩選學習弱勢學生，經親師溝通後安排進入學習扶助班，於早自習、課中或課後依據個別學生的學習進度進行加強。現在教師們可以透過數位學習平台，快速地分析學生的學習弱點，進行學習扶助規劃，也能善用平台多元的功能，幫學生找到適合自己的學習節奏，重拾學習的樂趣。

龍埔國小教師施信源說，數位平台成功刺激學生學習動機，也讓課堂有趣多樣化，同時可以進行「差異化學習」，課堂上更能抽出時間陪伴弱勢的學生。

教育局表示，2019年10月起已與均一教育平台合作辦理8場科技化學習扶助師資培訓認證研習，現場教師反應熱烈，場場爆滿。

未來中心也將推出LearnMode學習吧、教育部因材網及PagamO等平台師資培訓課程，今年底前預計培育400名通過認證的種子教師，並以分區社群方式進行推廣與增能，達到「區區有社群，校校有種子」的目標。

(中時 )