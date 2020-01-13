黃金現貨價上周五創去年9月中來新低後，周一盤中每盎司繼續下跌0.6％報1,552.42美元。

因為中美將簽下初步貿易協定而降低市場避險需求，投資人紛紛把資金轉向股市等風險性資產。

AxiTrader市場策略師Stephen Innes說，亞洲投資人的風險性投資情緒升高帶動區內股市上漲，加上美元升值等因素都給以美元計價的金價構成下跌壓力。

(工商 )