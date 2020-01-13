資金轉向風險性資產 壓低金價 19:302020/01/13 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃金現貨價上周五創去年9月中來新低後，周一盤中每盎司繼續下跌0.6％報1,552.42美元。 因為中美將簽下初步貿易協定而降低市場避險需求，投資人紛紛把資金轉向股市等風險性資產。 AxiTrader市場策略師Stephen Innes說，亞洲投資人的風險性投資情緒升高帶動區內股市上漲，加上美元升值等因素都給以美元計價的金價構成下跌壓力。 (工商 ) #美元 #風險 #股市 #市場 #投資人 也許您會感興趣 推薦閱讀 善用年終買基金 賺紅包 04:102020/01/09 投資理財 富邦證股票借款 免賣股、隨借隨還 04:102020/01/09 產業特刊 逐筆交易擬真平台 送出五支iPhone 11 04:102020/01/09 產業特刊 群益期貨新春不打烊 加碼送iPhone 04:102020/01/09 投資理財 《基金》基富通去年業務再創高峰 11:422020/01/09 財經 新興國家經濟成長加速 成熟國家利率水準長期偏低 新興債有看頭 21:392020/01/09 財經 培養未來求職技能 華夏50學子考取金融資訊分析師 22:412020/01/09 生活 美伊鬧僵 股七債三攻守兼備 04:102020/01/10 投資理財 中小企業投資台灣 50嵐投資3億蓋物流中心進軍世界 17:342020/01/10 財經 2019年交車72萬輛 BMW創進軍大陸最亮眼成績 18:232020/01/10 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 - 財經 蘋果5奈米A14訂單 傳由台積電獨拿 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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