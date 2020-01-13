MSCI亞太指數（不含日本）周一盤中上漲0.7％報568.41點創1年半新高。

雖然外界仍不清楚中美初步貿易協定內容，但預期雙方即將簽定而有利全球經貿發展，刺激全球包括亞太股市走高，像經濟極依賴出口的韓國股市KOSPI指數周一上漲逾1％。

丹麥丹斯克銀行分析師Arne Rasmussen說美伊緊張局勢緩和下來，也是起動股市走高原因之一。

(工商 )