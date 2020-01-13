MSCI亞太指數 周一創1年半新高 19:302020/01/13 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 MSCI亞太指數（不含日本）周一盤中上漲0.7％報568.41點創1年半新高。 雖然外界仍不清楚中美初步貿易協定內容，但預期雙方即將簽定而有利全球經貿發展，刺激全球包括亞太股市走高，像經濟極依賴出口的韓國股市KOSPI指數周一上漲逾1％。 丹麥丹斯克銀行分析師Arne Rasmussen說美伊緊張局勢緩和下來，也是起動股市走高原因之一。 (工商 ) #指數 #股市 #亞太 #全球 #上漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸去年12月CPI漲4.5％ 全年CPI漲2.9％ 10:222020/01/09 財經 A股開盤反彈 石油股下跌 10:342020/01/09 財經 港股飆漲473點 收五個半月新高 18:142020/01/09 財經 迎接1／11選舉日 亞太電信推11元快閃資費 14:112020/01/10 科技 法人：新興市場股在2020年有揮灑空間 10:352020/01/13 財經 《基金》陸股開門紅，全年跟漲機率達7成 12:162020/01/13 財經 《盤中解析》選後慶功，短多可期 12:332020/01/13 財經 《期貨》期交所推2項指數期貨，並配合逐筆交易資訊 13:412020/01/13 財經 《盤後解析》拉抬收高，逢低可布局 14:322020/01/13 財經 滬指收盤重上3,100關 15:392020/01/13 財經 財經熱門新聞 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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