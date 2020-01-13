英鎊兌美元匯率周一盤中貶破1.3美元大關，貶值0.8％報1.2962美元創2周新低。主要跟金融時報報導，英國央行貨幣政策委員會（MPC）委員弗利格的說法有關。

弗利格強調如果短期內數據未顯示英國經濟大幅回升，就會投票支持降息來刺激景氣。這說法跟另一MPC委員鄧雷羅和央行總裁卡尼，上周強調央行焦點放在本周公布的國內生產毛額（GDP）和工業生產等立場一致。

(工商 )