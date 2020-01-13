英鎊匯率周一盤中貶破1.3美元大關 19:302020/01/13 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英鎊兌美元匯率周一盤中貶破1.3美元大關，貶值0.8％報1.2962美元創2周新低。主要跟金融時報報導，英國央行貨幣政策委員會（MPC）委員弗利格的說法有關。 弗利格強調如果短期內數據未顯示英國經濟大幅回升，就會投票支持降息來刺激景氣。這說法跟另一MPC委員鄧雷羅和央行總裁卡尼，上周強調央行焦點放在本周公布的國內生產毛額（GDP）和工業生產等立場一致。 (工商 ) #央行 #美元 #英國 #委員 #說法 也許您會感興趣 推薦閱讀 央行第20屆理事 出現六位新面孔 04:092020/01/09 財經要聞 編‧輯‧室‧報‧告－央行賺了誰的錢？ 04:102020/01/09 產業特刊 央行表態干預 阻升泰銖 04:102020/01/09 全球財經 禁不禁華為將抉擇... 英國遭美擴大施壓 04:102020/01/09 全球財經 《商情》庫存下降，激勵周三LME期銅連3漲 10:002020/01/09 財經 《商情》空頭回補，激勵周四LME期鉛漲近1.5％ 10:002020/01/10 財經 萬美玲宣布當選 「委員好」聲不絕於耳 21:022020/01/11 政治 觀念平台－大聯大收購文曄案 公平會應給說法 04:102020/01/13 產業特刊 台灣機械業 估Q2走出谷底 04:102020/01/13 產業特刊 《商情》庫存下降，激勵上周五LME期銅連5漲 10:002020/01/13 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 - 財經 蘋果5奈米A14訂單 傳由台積電獨拿 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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