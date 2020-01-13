為繼續支持重大技術裝備製造業發展，大陸財政部會同工信部、海關總署等制定並於13日發布「重大技術裝備進口稅收政策管理辦法」，即日起實施。

與修訂前的管理辦法相比，新管理辦法主要進行了以下調整：取消了重大技術裝備進口稅收政策免稅額度管理，有利於適應市場經濟規律要求，進一步發揮進口稅收政策效用；將政策管理牽頭部門調整為工信部，有利於發揮產業主管部門優勢，簡化政策管理流程；明確由工信部另行製定管理辦法實施細則。

(工商 )