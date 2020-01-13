陸取消重大技術裝備進口稅收政策免稅額度 19:312020/01/13 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為繼續支持重大技術裝備製造業發展，大陸財政部會同工信部、海關總署等制定並於13日發布「重大技術裝備進口稅收政策管理辦法」，即日起實施。 與修訂前的管理辦法相比，新管理辦法主要進行了以下調整：取消了重大技術裝備進口稅收政策免稅額度管理，有利於適應市場經濟規律要求，進一步發揮進口稅收政策效用；將政策管理牽頭部門調整為工信部，有利於發揮產業主管部門優勢，簡化政策管理流程；明確由工信部另行製定管理辦法實施細則。 (工商 ) #管理 #政策 #辦法 #管理辦法 #技術 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》技犯聯盟第1 格林：我不在乎 09:132020/01/09 體育 《通信網路》台灣大＋思納捷，「雲端AI能源管理平台」傳捷報 09:432020/01/09 財經 台灣首波導入 滙豐揭幕全新卓越理財服務中心 22:412020/01/09 財經 觀念平台－被收購公司管理階層的有所為與有所不為 04:102020/01/10 產業特刊 叡揚資訊今興櫃掛牌 持續創新企業軟體應用與雲端服務 09:522020/01/10 財經 《半導體》南亞科自行開發10奈米技術 15:572020/01/10 財經 北台灣通過友善穆斯林認證 風景管理處盼強化友善觀光環境 17:132020/01/10 生活 陸富豪財產 靠家族辦公室管理 04:092020/01/12 兩岸新聞 非專利技術出資 設外資公司分析 04:092020/01/12 焦點新聞 期交所公布期貨鑽石獎活動辦法 04:102020/01/13 產業特刊 財經熱門新聞 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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