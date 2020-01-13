時代力量新當選立委、「小燈泡媽」王婉諭，竟遭不理性網友在臉書留言：「牠還有兩個可以被砍！」王今早到內湖分局西湖派出所提告恐嚇罪。留言的王姓婦人得知事態嚴重，下午在國民黨議員羅智強與律師陪同下，至警局到案作筆錄，60多歲王婦鞠躬向王道歉，強調沒傷害之意，只是單純情緒反應。

羅智強指出，選舉落幕，有藍營支持者仍在激情，上位平復，但也不能在臉書發表激烈、違法的言論，應回歸理性。他呼籲，台灣是民主法治社會，應尊重選舉結果，若不滿意，應用選票贏回支持。

選舉結束後，網路仍處於激情，不少偏激言論。甫當選時代力量不分區立委的「小燈泡媽媽」王婉諭，遭留言指稱「牠還有兩個可以被砍！」今天上午她在律師陪同，至警局依恐嚇危害安全罪，向發文及按讚網友提告。

王說，針對她的批評，應該是未來進立法院，以及她在公共議題上的表現討論、指教，而不是用惡意傷害，撕裂分化社會，這些惡意言論，甚至已涉及犯罪。

台北市文山區60多歲旬王姓婦人驚覺網路留言遭替告，事態嚴重，焦急求助國民黨議員羅智強。羅希望她向王婉諭致歉，下午陪她至警局到案偵訊。

王婦對造成小燈泡媽媽的傷害，感到很自責，深深鞠躬向她道歉。她強調，只是抒發情緒，沒想要傷害任何人，真的很對不起。警方將依恐嚇危害安全函送法辦。

(中時 )