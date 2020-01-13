美伊緊張升溫之際，美國日前宣布針對伊朗實施新一輪制裁，其中涉及中資企業。中國外交部今天表態將維護中方企業權益，要求美方立即停止制裁。

針對美方對伊朗的最新制裁，中國外交部發言人耿爽下午在例行記者會重申「反對單邊制裁和所謂的長臂管轄」，並說動輒使用制裁或以制裁作為威脅，根本解決不了問題，而應透過對話、談判等和平方式妥善解決矛盾分歧。

至於美方這次制裁也包括中國企業一事，耿爽表示，中伊兩國在各個領域的合作合理合法，也不損害第三方利益，理應受到尊重和保護。

他表態說，「我們敦促美方立即停止制裁中方企業的錯誤做法，我們也將堅定維護中方企業的合法權益」。

在位於伊拉克的軍事基地遭到伊朗攻擊後，美國10日對伊朗祭出新一輪經濟制裁，其中包括8名伊朗高階官員以及涉及建築、製造、紡織與採礦等行業的17家企業。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，這項制裁行動是為切斷伊朗政府用以資助恐怖組織的數十億美元資金來源。

當地時間3日，美國在伊拉克以無人機狙殺伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗隨後於7日展開報復行動，發射10多枚彈道飛彈攻擊美國與聯軍部隊駐紮於伊拉克的兩個空軍基地。

據報導，遭到制裁的中國公司涉及轉運伊朗違禁品，或是購買伊朗鋼胚，數量達每月數萬噸。

(中央社)