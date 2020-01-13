台中市府法制局消保官會同相關單位，13日聯合稽查年貨大街「天津路商圈」；雖未發現過期食品，但出現應冷藏食品放置於常溫攤位販售情事；並有部分商品未完整標示材質、製造商，及玩具未經商品檢驗合格，聯合稽查小組均當場要求改善，無法改善者則立即將商品下架。

聯合稽查小組抽查攤商使用的磅秤、桶裝瓦斯及滅火器均符合規定，法制局表示，未來仍將持續不定期派員稽查保障消費者權益。

法制局長李善植說，年貨大街是農曆年前的重要活動，活動開始前各主管機關進行宣導，攤商違規情況均有改善，特別是散裝食品大多已清楚記載品名、產地及保存期限，因過去曾發生年貨大街糖果消費價格過高爭議，市府這次特別要求攤商的價格標示必須要清楚明確。

李善植提醒消費者，購買年貨時，避免購買沒有中文標示或標示不全的產品，年貨商品的製造商、保存期限、保存方法、價格及退貨條件等應詢問清楚，避免購買來路不明的食品或商品，購買時應請業者提供發票或收據，或者以手機拍下購買的攤位作為佐證。

市府消保官謝明謙建議民眾採買時注意價格並貨比三家，對於散裝食品重量認知有不清楚，可請攤商先秤重估價，再決定是否購買，購買後尚可至商圈服務台使用合格公秤，確認所購買商品重量。

(中時 )