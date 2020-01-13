女網友晚間在羅智強的陪同下主動到案在西湖派出所公開向王婉諭道歉，表示「我沒有那個意思」。(影片取自戰神94強youtube)

時代力量不分區立委當選人、「小燈泡媽媽」王婉諭遭網友po文說「牠還有兩個可以被砍」，王婉諭今天到警局報案，而發文的王姓女網友找羅智強幫忙，在他的陪同下女網友主動到派出所說明，並公開向為自己的不當言行表是負責，鄭重的向王婉諭道歉，表示「我沒有那個意思」。

選舉結束後，網路仍處於激情，不少偏激言論。甫當選時代力量不分區立委的「小燈泡媽媽」王婉諭，遭留言指稱「牠還有兩個可以被砍！」今天上午她在律師陪同，至警局依恐嚇危害安全罪，向發文及按讚網友提告。

王說，針對她的批評，應該是未來進立法院，以及她在公共議題上的表現討論、指教，而不是用惡意傷害，撕裂分化社會，這些惡意言論，甚至已涉及犯罪。

台北市文山區60多歲旬王姓婦人驚覺網路留言遭替告，事態嚴重，焦急求助國民黨議員羅智強。羅希望她向王婉諭致歉，下午陪她至警局到案偵訊。

王婦對造成小燈泡媽媽的傷害，感到很自責，深深鞠躬向她道歉。她強調，只是抒發情緒，沒想要傷害任何人，真的很對不起。警方將依恐嚇危害安全函送法辦。

羅智強指出，選舉落幕，有藍營支持者仍在激情，上位平復，但也不能在臉書發表激烈、違法的言論，應回歸理性。他呼籲，台灣是民主法治社會，應尊重選舉結果，若不滿意，應用選票贏回支持。

(中時電子報)