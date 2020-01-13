桃園市議員舒翠玲痛批，「國民黨再不改革就要打烊了！」（摘自桃園市議會網站）

桃園市議員朱珍瑤說，國民黨喊改革喊了數十年，但一直都沒有做。（摘自桃園市議會網站）

國民黨台北市議員羅智強號召青壯派「＋1」活動，桃園市議員舒翠玲、黃敬平、朱珍瑤等人響應，紛紛要求黨中央落實改革，不再只是喊喊口號。3人也呼籲中央要放手讓年輕人有機會，不再打高空，也更能貼近民意。

「國民黨再不改革就要打烊了！」舒翠玲痛批，講改革講這麼久，永遠是只聞樓梯響。她說，上面這些人夠了，該交棒也要交棒。舒也說，黨中央有許多制度需要改變，就舉中常會選舉，不少家族彼此「近親繁殖」，導致選出的中常委沒有戰鬥力，也沒有中央思想，更無法帶領黨前進。

黃敬平則說，他正在策動中央委員、黨代表全部出席中常會，他也呼籲中常會公開直播，不能黑箱作業。黃也表態，黨主席吳敦義要辭職就直接辭了，不需要等批准。他也說，希望爭取未來立委不管是不分區、區域提名，都要由中央委員統一通過，不能像以前一樣「和稀泥。」

朱珍瑤則說，國民黨喊改革喊了數十年，但一直都沒有做。她希望能找到有辦法說服老輩勢力的領導者，說服老輩願意放手。朱珍瑤說，黨的各縣市到處都有表面應付，私下搞鬥爭的文化，這點若不改，未來還是會一樣。

朱珍瑤說，國民黨不少制度都要改變，如不少政二代缺乏歷練，就直接參選。她認為，不是說政二代不好，而是需要在黨內歷練幾年，才能夠了解問題所在。朱珍瑤批評，不少選前初選制度，都為某些人量身訂做，這種奇怪文化，令人不解。

(中時 )