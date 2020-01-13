立法院副院長蔡其昌全國第2高得票率，被視為下屆台中市長人選強棒，但前市長林佳龍位居中央仍深耕地方，若有意再戰雪恥，綠營初選恐又上演雙強之爭；現任市長盧秀燕不只將面對綠營挑戰，這次國民黨潰不成軍，下屆台中市長一役，預料參選者眾，立委選舉後，志在市長寶座已提前布局，進入備戰狀態。

蔡英文總統在台中市大贏韓國瑜32萬多票，相較一年多前盧秀燕選市長狂勝林佳龍21萬票，顯見市民藍綠意識不強，選人不選黨，下屆市長熱門人選蔡其昌，這次在全市八區賣力輔選，成為立委選戰領頭羊，國民黨市長人選如以現任者優先，盧秀燕市長保「位」戰勢，不管盧蔡對決或龍燕再戰，都是場硬戰。

政壇人士觀察，民進黨下屆市長人選，端看未來手握府院黨機器的蔡英文，如何規畫縣市長光復戰略，選舉挾高民意的蔡其昌，如打破排資論輩，更上一層樓當選立法院龍頭，甫當選副總統的賴清德、總統府祕書長陳菊，與蔡其昌同為新潮流，角逐百里侯如虎添翼。

賴清德、桃園市長鄭文燦都進入2024接班梯隊，林佳龍是否放眼2024或再戰台中市長，動見觀瞻，這屆輸21萬票落敗，升任交通部長仍勤跑台中，不排除再續龍燕大戰可能性。

地方認為，5月民進黨將進行地方黨部主委改選，520總統就職後，牽動下屆市長和市議員綁在一起的提名作業，人事布局預料5月會明朗化，這次選舉藍營失利，大環境因素之外，也被認為對盧秀燕一年來施政檢驗，總統、立委雙輸，對盧秀燕拚連任之路，也是不得不提早因應的危機包袱。

(中時 )