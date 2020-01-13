前台中市副市長楊瓊瓔選前辭去副市長職位，順利當選立委後，副市長接任人選備受關注，除了市府內部人選，台中市長盧秀燕也不排除向外借將，增加團隊戰力，至於傳出落選的立委顏寬恒可能是副市長人選，目前顏在沈潛階段，地方人士認為可能性不高。
楊瓊瓔在台中市府三名副市長職務分工，以建設與社會等業務為主，盧秀燕尋覓副手，傳出市府有多名高階主管態度積極，有核心官員加強出席活動，增加暴光度，有接地氣的首長，因身段軟，擅掌民意，都被視為「副市長」的熱門人選。
據了解，除了府內人選，盧秀燕也不排除向外借將，盧秀燕在就職一周年時受訪時，對小內閣人事自評滿意度高，但面對總統與立委選戰，選民嚴酷考驗，戰鬥團隊的戰力是否要再調整加強，有待盧秀燕盤算。
立委選舉意外中箭落馬的顏寬恒，從其父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標投入政壇，家族派系連霸20多年的海線選區重挫，顏寬恒敗選後，宣示服務不間斷，會為未來繼續打拚，就要有與民眾站在一起的舞台，黑派少主的新動向，應是以「擁抱民意」為最大考量。
(中時 )
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