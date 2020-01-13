PIMCO董事總經理暨全球投資組合管理團隊主管Sachin Gupta 13日來台發表2020年PIMCO最新總經預測、六大投資啟示。他表示，相對三個月前現在比較樂觀，預期全球GDP落在2.25％到2.75％、通膨落在1.75％到2.25％之間，聯準會預期不會升息、要升頂多升一碼今年整體來說，較看好美國公債、金融機構公司債、房貸相關證券、部份新興市場本地債、部份新興市場美元債。

Sachin Gupta點出六大投資啟示：一、較青睞高評等資產及多元分散的收益來源，開始減碼一般公司債，並不是違約率上升，而是評價變高了、變貴了。

二、青睞美國利率資產（美公債）。Sachin Gupta分析，主要是美國的經濟衰退週期落後其他國家，目前美國以外的國家經濟已止跌，但美國才剛開始疲弱，這讓美國公債更具吸引力，加上美國的政策利率高於歐、日，FED有較大的降息空間，讓美國公債漲相佳。PIMCO預期，美國聯準會2020年會按兵不動或頂多降一次、一碼的機會。

三、審慎看待一般公司債。Sachin Gupta指出，2008年以來投資級債市場規模增長超過一倍，且企業擴大舉債，投資級發債企業的槓桿比攀升了0.9倍、2008年以來信用利差已收斂逾100個基點，風險溢酬減少。

四、青睞房貸相關資產。Sachin Gupta尤其看好美國、北歐、英國房市相關證券，不管是機構房貸抵押債還是非機構房貸抵押債都具吸引力，不只便宜、流動性也佳、評等高。

五、部份貨幣具有投資機會。Sachin Gupta認為，美元匯率已來到頂點，美元指數的投資評價比合理價格貴了10-15％了，加上未來將由新興市場領軍成長，可分散布局在新興市場貨幣像是墨西哥、印尼、巴西、波蘭、俄羅斯、秘魯，另外，日圓現在也便宜，又有避險防禦性。Sachin Gupta也看好新興市場本地債，像是中國（但會對人民幣避險）、秘魯、智利，以色列、俄羅斯當地貨幣計價債券。新興市場美元債則看好中東主權債卡達、沙烏地、科威特，這些債券目前評等高、評價低。

六、抗通膨資產買點到。Sachin Gupta指出，有鑑於未來美國通膨升溫的風險，美國抗通膨（TIPS）的投資評價具吸引力。

(工商 )